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Автолюбителям рассказали, как сберечь резину на сезонном хранении
Автолюбителям рассказали, как сберечь резину на сезонном хранении - РИА Новости, 20.09.2021
Автолюбителям рассказали, как сберечь резину на сезонном хранении
Если неправильно хранить сезонную резину для авто, то резко повышается риск ухудшения качественных характеристик покрышек: возможна потеря эластичности,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:17
2021-09-20T02:17
авто
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Если неправильно хранить сезонную резину для авто, то резко повышается риск ухудшения качественных характеристик покрышек: возможна потеря эластичности, образование трещин, деформация. Чтобы этого избежать, важно не хранить покрышки под прямыми солнечными лучами и на жирной поверхности, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Важно учитывать показатели места, где будут храниться шины: влажность не должна превышать 60–80%, а температура должна быть - +25°C, отмечает он. Помещение должно хорошо проветриваться, но это не должна быть открытая местность.Рязанов советует отдавать шины на сезонное хранение в специализированные боксы, имеющиеся, например, у крупных магазинов по продаже покрышек, сервисных центров или у официальных дилеров. "Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям", - заверил эксперт.
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авто, fresh auto, максим рязанов
02:17 20.09.2021
 
Автолюбителям рассказали, как сберечь резину на сезонном хранении

Эксперт Рязанов посоветовал не хранить авторезину под солнцем и на жирной поверхности

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Если неправильно хранить сезонную резину для авто, то резко повышается риск ухудшения качественных характеристик покрышек: возможна потеря эластичности, образование трещин, деформация. Чтобы этого избежать, важно не хранить покрышки под прямыми солнечными лучами и на жирной поверхности, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Важно учитывать показатели места, где будут храниться шины: влажность не должна превышать 60–80%, а температура должна быть - +25°C, отмечает он. Помещение должно хорошо проветриваться, но это не должна быть открытая местность.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Рязанов советует отдавать шины на сезонное хранение в специализированные боксы, имеющиеся, например, у крупных магазинов по продаже покрышек, сервисных центров или у официальных дилеров. "Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям", - заверил эксперт.
 
АвтоFresh AutoМаксим Рязанов
 
 
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