Путин призвал новый созыв Госдумы оправдать доверие россиян

"И очень рассчитываю на то, что депутаты Государственной думы будущего, восьмого, созыва от самых разных политических партий, которые войдут в состав высшего представительного органа России, сделают все, что от них зависит, для того, чтобы оправдать доверие своих избирателей", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.