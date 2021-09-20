https://ria.ru/20210920/gosduma-1751006877.html
Путин призвал новый созыв Госдумы оправдать доверие россиян
Путин призвал новый созыв Госдумы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 20.09.2021
Путин призвал новый созыв Госдумы оправдать доверие россиян
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новый состав Госдумы сделает все, чтобы оправдать доверие россиян. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:54
2021-09-20T16:54
2021-09-20T20:26
выборы в государственную думу
владимир путин
госдума рф
политика
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новый состав Госдумы сделает все, чтобы оправдать доверие россиян."У нас одна общая цель – процветание России и ее граждан", - добавил он.
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владимир путин, госдума рф, политика, выборы в государственную думу, россия
16:54 20.09.2021 (обновлено: 20:26 20.09.2021)
Путин призвал новый созыв Госдумы оправдать доверие россиян
Путин: рассчитываю, что новый состав Думы сделает все, чтобы оправдать доверие россиян