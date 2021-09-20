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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября
Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября - РИА Новости, 20.09.2021
Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября
Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:28
2021-09-20T10:24
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков."Это можно только в общих чертах. Я думаю, что это будет первая половина октября", - сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, когда пройдет первое заседание нижней палаты парламента в новом созыве.Он пояснил, что для того, чтобы было назначено первое заседание Госдумы, ее новый состав должен получить соответствующие полномочия, в избирательной комиссии должны их подтвердить, выдать удостоверения, службы Государственной думы должны заработать на прием уже нового состава депутатов.После обработки 85% протоколов участковых избирательных комиссий партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,76% по федеральному округу, на втором месте - КПРФ с 19,61%, на третьем - ЛДПР с 7,53%, следует из данных ЦИК. "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам по состоянию на 8.00 понедельника, заявил ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Конституционное большинство формируется в нижней палате российского парламента при получении партией более 300 мандатов.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
09:28 20.09.2021 (обновлено: 10:24 20.09.2021)
 
Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября

Новиков: первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
"Это можно только в общих чертах. Я думаю, что это будет первая половина октября", - сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, когда пройдет первое заседание нижней палаты парламента в новом созыве.
Он пояснил, что для того, чтобы было назначено первое заседание Госдумы, ее новый состав должен получить соответствующие полномочия, в избирательной комиссии должны их подтвердить, выдать удостоверения, службы Государственной думы должны заработать на прием уже нового состава депутатов.
После обработки 85% протоколов участковых избирательных комиссий партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,76% по федеральному округу, на втором месте - КПРФ с 19,61%, на третьем - ЛДПР с 7,53%, следует из данных ЦИК. "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам по состоянию на 8.00 понедельника, заявил ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Конституционное большинство формируется в нижней палате российского парламента при получении партией более 300 мандатов.
 
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