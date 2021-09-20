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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/gosduma-1750899717.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму
"Единая Россия" по итоговым предварительным данным лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 33,24% голосов избирателей, из 21 одномандатных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:52
2021-09-20T08:52
выборы в государственную думу
политика
томская область
госдума рф
лдпр
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НОВОСИБИРСК, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по итоговым предварительным данным лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 33,24% голосов избирателей, из 21 одномандатных округа кандидаты партии лидируют на 19, сообщил журналистам глава облизбиркома Ростислав Радзивил."Законодательная дума Томской области седьмого созыва: "Единая Россия" - 33,24%, КПРФ – более 24%, ЛДПР – более 12%, "Справедливая Россия – За правду" - более 10%, "Новые люди" - более 10%. Остальные партии – ниже 5%", - сказал он.Кандидаты "Единой России" на выборах в облдуму лидируют на 19 одномандатных округах из 21. Так, на одном из округов в лидерах выборной гонки кандидат от партии "Справедливая Россия – за правду" Галина Немцева, а на другом представитель КПРФ Павел Юденко."В областной думе сложно сказать сколько мандатов получит партия до окончательного подведения итогов выборов. Партии получат мандаты пропорционально количеству голосов избирателей, поданных за областные списки… У нас подведение итогов выборов назначено на завтра до конца дня…", - сказал Радзивил.С 17 по 19 сентября в Томской области кроме выборов в Госдуму РФ прошли выборы 42 депутатов Законодательной думы Томской области седьмого созыва. Половина мест будут распределяться согласно результатам голосования за список политических партий. Еще 21 место займут победители на одномандатных округах.Глава облизбиркома отметил, что в целом в ходе выборов серьезных нарушений допущено не было, однако по трем обращениям в избирательную комиссию на принуждение людей голосовать за конкретного кандидата, материалы для проведения проверки были направлены в Следственный комитет.
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политика, томская область, госдума рф, лдпр
08:52 20.09.2021
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму

"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму с 33,24%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по итоговым предварительным данным лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 33,24% голосов избирателей, из 21 одномандатных округа кандидаты партии лидируют на 19, сообщил журналистам глава облизбиркома Ростислав Радзивил.
"Законодательная дума Томской области седьмого созыва: "Единая Россия" - 33,24%, КПРФ – более 24%, ЛДПР – более 12%, "Справедливая Россия – За правду" - более 10%, "Новые люди" - более 10%. Остальные партии – ниже 5%", - сказал он.
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Кандидаты "Единой России" на выборах в облдуму лидируют на 19 одномандатных округах из 21. Так, на одном из округов в лидерах выборной гонки кандидат от партии "Справедливая Россия – за правду" Галина Немцева, а на другом представитель КПРФ Павел Юденко.
"В областной думе сложно сказать сколько мандатов получит партия до окончательного подведения итогов выборов. Партии получат мандаты пропорционально количеству голосов избирателей, поданных за областные списки… У нас подведение итогов выборов назначено на завтра до конца дня…", - сказал Радзивил.
С 17 по 19 сентября в Томской области кроме выборов в Госдуму РФ прошли выборы 42 депутатов Законодательной думы Томской области седьмого созыва. Половина мест будут распределяться согласно результатам голосования за список политических партий. Еще 21 место займут победители на одномандатных округах.
Глава облизбиркома отметил, что в целом в ходе выборов серьезных нарушений допущено не было, однако по трем обращениям в избирательную комиссию на принуждение людей голосовать за конкретного кандидата, материалы для проведения проверки были направлены в Следственный комитет.
 
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