https://ria.ru/20210920/golosovanie-1751020895.html

Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве

Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве

"Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП - 6,84%, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:56

2021-09-20T17:56

2021-09-20T18:29

выборы в государственную думу

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП - 6,84%, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Согласно данным штаба, "Единая Россия" в ходе онлайн-голосования на выборах набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, Новые люди - 7,86%, ЛДПР -7,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,84%.На довыборах в Мосгордуму врач Елена Кац от "Единой России" на электроном голосовании получила 43,1%, а член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока" - 18,97%.Электронные голоса среди одномандатников распределились следующим образом: Тимофей Баженов (ЕР) - 45%, Евгений Попов (ЕР) - 41,6%, Галина Хованская (СРЗП) - 31,99%, Петр Толстой (ЕР) - 49,12%, Дмитрий Певцов (ЕР) - 43,95%, Светлана Разворотнева (ЕР) - 41,77%.Также кандидат от Единой России Дмитрий Саблин получил 47,22%, Евгений Нифантьев набрал 43,21%, Татьяна Буцкая - 46,6%, Александр Мажуга - 42,54%, Ирина Белых - 43,55%. Помимо этого, лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев, набравший на электронном голосовании 42,23%, и Роман Романенко с 46,09% голосов.Самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 33,98%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 38,83% электронных голосов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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