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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/golosovanie-1751020895.html
Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве
Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве
"Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП - 6,84%, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:56
2021-09-20T18:29
выборы в государственную думу
москва
единая россия
политика
госдума рф
кпрф
лдпр
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП - 6,84%, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Согласно данным штаба, "Единая Россия" в ходе онлайн-голосования на выборах набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, Новые люди - 7,86%, ЛДПР -7,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,84%.На довыборах в Мосгордуму врач Елена Кац от "Единой России" на электроном голосовании получила 43,1%, а член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока" - 18,97%.Электронные голоса среди одномандатников распределились следующим образом: Тимофей Баженов (ЕР) - 45%, Евгений Попов (ЕР) - 41,6%, Галина Хованская (СРЗП) - 31,99%, Петр Толстой (ЕР) - 49,12%, Дмитрий Певцов (ЕР) - 43,95%, Светлана Разворотнева (ЕР) - 41,77%.Также кандидат от Единой России Дмитрий Саблин получил 47,22%, Евгений Нифантьев набрал 43,21%, Татьяна Буцкая - 46,6%, Александр Мажуга - 42,54%, Ирина Белых - 43,55%. Помимо этого, лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев, набравший на электронном голосовании 42,23%, и Роман Романенко с 46,09% голосов.Самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 33,98%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 38,83% электронных голосов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.
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москва, единая россия, политика, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", московская городская дума
17:56 20.09.2021 (обновлено: 18:29 20.09.2021)
 
Общественный штаб опубликовал итоги онлайн-голосования в Москве

"Единая Россия" по итогам онлайн-голосования в Госдуму в Москве набрала 44,77% голосов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР -7,45%, СРЗП - 6,84%, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Согласно данным штаба, "Единая Россия" в ходе онлайн-голосования на выборах набрала 44,77%, КПРФ -15,53%, Новые люди - 7,86%, ЛДПР -7,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,84%.
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На довыборах в Мосгордуму врач Елена Кац от "Единой России" на электроном голосовании получила 43,1%, а член ОП Москвы Владимир Рыжков от "Яблока" - 18,97%.
Электронные голоса среди одномандатников распределились следующим образом: Тимофей Баженов (ЕР) - 45%, Евгений Попов (ЕР) - 41,6%, Галина Хованская (СРЗП) - 31,99%, Петр Толстой (ЕР) - 49,12%, Дмитрий Певцов (ЕР) - 43,95%, Светлана Разворотнева (ЕР) - 41,77%.
Также кандидат от Единой России Дмитрий Саблин получил 47,22%, Евгений Нифантьев набрал 43,21%, Татьяна Буцкая - 46,6%, Александр Мажуга - 42,54%, Ирина Белых - 43,55%. Помимо этого, лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев, набравший на электронном голосовании 42,23%, и Роман Романенко с 46,09% голосов.
Самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 33,98%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 38,83% электронных голосов.
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Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.
 
Выборы в Государственную думуМоскваЕдиная РоссияПолитикаГосдума РФКПРФЛДПРВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Новые люди"Московская городская дума
 
 
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