https://ria.ru/20210920/golosovanie-1750923438.html

В России выявили 14 тысяч фейков о голосовании за три дня

В России выявили 14 тысяч фейков о голосовании за три дня - РИА Новости, 20.09.2021

В России выявили 14 тысяч фейков о голосовании за три дня

За три дня выявлено 14 тысяч фейков о голосовании, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:56

2021-09-20T10:56

2021-09-20T10:56

выборы в государственную думу

общество

общественная палата рф

александр малькевич

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За три дня выявлено 14 тысяч фейков о голосовании, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."У нас за три дня 14 тысяч фейков о голосовании было, то есть 5 тысяч до этого и 14 тысяч плюс-минус за три дня", - сказал он на брифинге.Малькевич отметил, что можно говорить, что в целом число фейков перевалило за 19 тысяч, при этом динамика вбросов и фейков менялась ото дня ко дню, она зависит от того, как общество противодействует "потокам этой лжи". Активное выявление фейков снижает их эффективность добавил Малькевич.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, общественная палата рф, александр малькевич, россия