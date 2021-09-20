https://ria.ru/20210920/golikova-1751017248.html
Почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак и сердечные болезни
Почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак и сердечные болезни - РИА Новости, 20.09.2021
Почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак и сердечные болезни
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах за четыре года охватить почти 80 миллионов россиян исследованиями по выявлению рака и болезней сердца. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:36
2021-09-20T17:36
2021-09-20T18:09
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах за четыре года охватить почти 80 миллионов россиян исследованиями по выявлению рака и болезней сердца.По ее словам, акцент делается на внедрение скрининговых программ, которые позволяют их своевременно обнаруживать."Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80% сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене", — сказала Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.Вице-премьер добавила, что россиян, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе коронавирус, продолжат обеспечивать лекарствами. К 2025 году не менее 90% пациентов с высоким риском развития осложнений таких болезней будут находиться под диспансерным наблюдением и получать необходимые препараты.
https://ria.ru/20210920/putin-1750928408.html
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общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
17:36 20.09.2021 (обновлено: 18:09 20.09.2021)
Почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак и сердечные болезни
Голикова: почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак и сердечные заболевания