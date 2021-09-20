https://ria.ru/20210920/elektronika-1750582772.html

Пандемия ударила рублем: производители взвинтили цены на электронику

Пандемия ударила рублем: производители взвинтили цены на электронику - РИА Новости, 20.09.2021

Пандемия ударила рублем: производители взвинтили цены на электронику

Полупроводниковый кризис, вызванный эпидемией COVID-19, в самом разгаре и продолжает влиять на производство буквально всего, где есть электроника, — от... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T09:30

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Полупроводниковый кризис, вызванный эпидемией COVID-19, в самом разгаре и продолжает влиять на производство буквально всего, где есть электроника, — от автомобилей до смартфонов. Дефицит неминуемо обернулся ростом цен. Стоит ли покупать гаджеты сейчас в расчете, что они подорожают еще больше, или ждать стабилизации ситуации — в материале РИА Новости.Спрос и предложениеКрупнейшие производители чипов и прочих электронных компонентов были явно не готовы к событиям прошлого года, впрочем, как и все человечество. Проблему обострил режим удаленной работы, на который перешли многие из-за коронавируса: уже в 2020-м спрос на ноутбуки, планшеты, мониторы и прочие телевизоры рос лавинообразно.Разумеется, в ответ подняли цены. Так, глава немецкой Infineon, специализирующейся на микросхемах для телекоммуникаций, Райнхард Плосс на открытии нового предприятия в Австрии заявил, что полупроводниковая продукция не может не подорожать — спрос по-прежнему выше предложения.В 2021 году ко всем этим факторам добавилась еще и логистика — доставка компонентов и готовых устройств из Юго-Восточной Азии, где сосредоточены основные высокотехнологичные производства."Дело не только в кризисе полупроводников. Логистика дорожает по всем направлениям. Это отголосок пандемии, когда китайские порты сократили мощности, а КНР ведь поставляет основную массу микрочипов изготовителям электроники по всему миру. Кроме того, для наших потребителей сказывается волатильность рубля", — отметили в разговоре с РИА Новости представители инвестиционной компании "Фридом Финанс".Что подорожало и что подорожаетОтдельная история — компьютерное железо, которое предприимчивые майнеры поставили себе на службу. Видеокарты продавались с наценкой в два-три, а иногда и четыре раза. Робкая надежда, возникшая летом, что видеоускорители откатятся к рекомендованным ценам, исчезла. Очередной всплеск на рынке криптовалют спровоцировал новый ажиотаж. И это на фоне жалоб фирм-изготовителей, что высокотехнологичных чипов и быстрой памяти катастрофически не хватает.По самым оптимистичным прогнозам, преодолеть проблемы удастся не раньше 2023 года. И цены вряд ли будут ниже, чем сегодня. В частности, компания Nvidia может вдвое увеличить рекомендованную стоимость видеокарт нового поколения Ada Lovelace, которые поступят в продажу к концу 2022-го.Компьютерные комплектующие потянули за собой и готовые сборки и ноутбуки, хотя они и не так пострадали от кризиса."По нашим данным, в среднем ноутбуки и десктопы подорожали на 15% по сравнению с 2020-м. Наибольший рост — в нижнем ценовом сегменте, около 18%. Премиальные модели (от 80 тысяч рублей) прибавили всего пять-шесть", — констатирует Сергей Балашов, менеджер продуктов Lenovo.Рынки потребительской электроники ведут себя по-разному. Например, телевизоры могут и подешеветь — из-за обострившейся конкуренции южнокорейских и китайских производителей панелей."Из-за дефицита и роста цен на комплектующие, а также значительного удорожания доставки товаров из Азии себестоимость телевизоров увеличилась в среднем более чем на 25%. По прогнозам, в четвертом квартале ценники в рознице будут на максимуме. С нового года начнут плавно снижаться", — говорит Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании MERLION.Производители пытаются снизить затраты, чтобы удержать цены. Способов несколько — так, Apple еще в прошлом поколении iPhone отказалась от комплектных наушников и зарядного устройства. Хоть и уверяли, что сделали это ради экологии, в результате, по оценкам аналитиков, Купертино экономит десятки миллионов долларов в год.Другие продают в новой обертке старые характеристики. В этом преуспели китайцы, которые в нынешнем году хоть формально и не сбавляли скорость обновления линеек, но зачастую предлагали в новых моделях начинку хуже прежней.Ждать завтра или тратить сегодняНеопределенность с ценами на гаджеты и прочую электронику может подтолкнуть к лишним тратам. Памятна паника конца 2014-го, когда люди бросились в магазины скупать телевизоры и холодильники, а уже через три месяца после стабилизации цен продавали технику гораздо ниже первоначальной стоимости."Потребителю не стоит ждать у моря погоды: в ближайшее время цены, скорее всего, не изменятся, и если вам нужна новая техника, купите ее сейчас. Возможно, через год или полтора условный ноутбук или смартфон будет стоить на пару-тройку тысяч дешевле — но это значит, что весь год вам придется пользоваться неактуальным устройством, которое морально устарело и не отвечает вашим требованиям. Если хотите новый компьютер, который станет вашим основным рабочим инструментом, однозначно покупайте сейчас — потери от неэффективности старой техники обойдутся дороже, чем экономия от полуторагодового ожидания. Если же подумываете сменить смартфон, который и сегодня прекрасно работает, то с этим можно не спешить, в среднесрочной перспективе цена на такое устройство, скорее всего, упадет", — считает генеральный директор компании Acer в России Дмитрий Кравченко.Есть и хорошая новость — традиционные распродажи в конце года помогут сэкономить."Из года в год мы отмечаем осенью снижение цены до 20 процентов на смартфоны Apple и Samsung предыдущих моделей. Еще обратите внимание на сезонные распродажи в ноябре — "День холостяка", "Черная пятница", "Киберпонедельник". В таких акциях всегда бывают интересные предложения", — советует генеральный директор сервиса сравнения цен Price.ru Елена Суховей.Но достать некоторые устройства сложно. Например, некстген-приставки от Sony и Xbox. PlayStation 5, вышедшая без малого год назад, успела подорожать в российской рознице, хотя приобрести ее в магазине даже с оплаченным предзаказом практически нереально. Геймеров просят запастись терпением — ситуация должна измениться. Конечно, при большом желании приставку можно приобрести у "серых" продавцов, но по цене, сильно отличающейся от рекомендованной.

https://ria.ru/20210907/mayning-1748984139.html

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

https://ria.ru/20210915/iphone-1750130341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, apple, apple iphone, samsung