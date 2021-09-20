https://ria.ru/20210920/demografiya-1751019696.html
Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики
Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики - РИА Новости, 20.09.2021
Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики
Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики в России, куда вошли новые меры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:46
2021-09-20T17:46
2021-09-20T17:58
общество
демография
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики в России, куда вошли новые меры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики. Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Как отметил премьер, улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении."Поэтому охрана здоровья граждан независимо от их возраста становится определяющей для выполнения поставленных задач", – сказал он.План рассчитан на период до 2025 года.
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общество, демография, михаил мишустин, россия
17:46 20.09.2021 (обновлено: 17:58 20.09.2021)
Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики
Мишустин: правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики