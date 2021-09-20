06:04 20.09.2021 (обновлено: 07:41 20.09.2021)
Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму
Турчак: целью "Единой России" остается конституционное большинство в Госдуме
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Целью "Единой России" остается конституционное большинство в Госдуме, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя первые результаты парламентских выборов.
По данным ЦИК после обработки половины протоколов, "Единая Россия" сохраняет лидерство на думских выборах, получая по федеральному округу 46,11 процента голосов.
"Я не отказываюсь от своих слов. Мы говорили, что у нас задача получить 300+ (мест - ред.), мы к ней стремимся", - сказал Турчак журналистам на брифинге.
Секретарь генсовета добавил, что планирует провести встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка "Единой России", обсудить программу партии и их позиции по работе в Госдуме.
"Это их решение (оставить ли мандат - ред.). Мы будем с ними общаться, завтра у меня с (детским омбудсменом - ред.) Анной Кузнецовой встреча, в том числе в рамках бюджетного процесса, потому что те инициативы, которые она озвучивала, требуют бюджетного согласования. По каждой позиции будем встречаться: с (главврачом больницы в Коммунарке Денисом) Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с (сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой) Шмелевой — по образованию. Эта неделя будет определяющей", - сказал Турчак.
В первую пятерку федеральной части списка ЕР на выборах в Госдуму, помимо Проценко, Шмелевой и Кузнецовой, также входят министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.