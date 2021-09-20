https://ria.ru/20210920/bolshinstvo-1750891213.html

Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму

Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму

Целью "Единой России" остается конституционное большинство в Госдуме, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя первые результаты... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:04

2021-09-20T06:04

2021-09-20T07:41

выборы в государственную думу

политика

андрей турчак

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

сергей лавров

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Целью "Единой России" остается конституционное большинство в Госдуме, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя первые результаты парламентских выборов.По данным ЦИК после обработки половины протоколов, "Единая Россия" сохраняет лидерство на думских выборах, получая по федеральному округу 46,11 процента голосов.Секретарь генсовета добавил, что планирует провести встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка "Единой России", обсудить программу партии и их позиции по работе в Госдуме."Это их решение (оставить ли мандат - ред.). Мы будем с ними общаться, завтра у меня с (детским омбудсменом - ред.) Анной Кузнецовой встреча, в том числе в рамках бюджетного процесса, потому что те инициативы, которые она озвучивала, требуют бюджетного согласования. По каждой позиции будем встречаться: с (главврачом больницы в Коммунарке Денисом) Проценко — по разделу здравоохранения народной программы, с Кузнецовой — по семье и детям, с (сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой) Шмелевой — по образованию. Эта неделя будет определяющей", - сказал Турчак.В первую пятерку федеральной части списка ЕР на выборах в Госдуму, помимо Проценко, Шмелевой и Кузнецовой, также входят министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750889500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунисты россии, анна кузнецова