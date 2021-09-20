https://ria.ru/20210920/biblioteki-1751010956.html

Сто подмосковных библиотек оснастят "удобными сервисами" до конца года

Сто подмосковных библиотек оснастят "удобными сервисами" до конца года - РИА Новости, 20.09.2021

Сто подмосковных библиотек оснастят "удобными сервисами" до конца года

Сто подмосковных библиотек оснастят такими "удобными сервисами", как велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный Wi-Fi, до конца года, сообщает минкультуры... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:09

2021-09-20T17:09

2021-09-20T17:09

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сто подмосковных библиотек оснастят такими "удобными сервисами", как велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный Wi-Fi, до конца года, сообщает минкультуры региона."В 100 городских библиотеках Московской области до конца 2021 года появятся "удобные сервисы": велопарковки, зарядки для гаджетов и бесплатный Wi-Fi, график работы продлится до 21.00. Внедрение "удобных сервисов" - часть программы по реализации поручения губернатора Московской области, направленного на повышение эффективности и оптимизацию работы органов государственной власти и их подведомственных учреждений",- говорится в сообщении.По данным ведомства, на данный момент полностью реализованы "удобные сервисы" в 35 библиотеках Подмосковья, остальные библиотеки поэтапно перейдут на новый режим работы и закупят необходимое оборудование к декабрю 2021 года.

https://ria.ru/20210915/pochta-1750221429.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, технологии, московская область (подмосковье)