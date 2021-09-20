https://ria.ru/20210920/akvatoriya-1750958569.html

Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве

Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве

Городские службы в Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:24

2021-09-20T13:24

2021-09-20T13:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

зарядье

городское хозяйство москвы

северный речной вокзал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750955366_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_f9eed66c487c699db031fbc645b80dad.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Городские службы в Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Гидротехнические работы проведены на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Кленовый бульвар", "Марьино", "Захарково", "Андреевский", "Кутузовский", "Сетунь", "Братеево", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО", "ЦПКиО" (сход Трибуна), "Милицейский", "Фрунзенская набережная", "Крылатское", "Кунцево", "Верхние Мневники", "Северный", "Фили", "Воробьевы горы", "Печатники", "Гостиница Украина", "Центральный", "Третьяковский" и трех причалах "Воробьевско-Андреевская набережная".Заммэра рассказал, что перед началом очистки акваторий водолазы провели обследования дна. "Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт",- отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.

https://ria.ru/20210829/vokzal-1747708264.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, зарядье, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал