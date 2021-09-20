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https://ria.ru/20210920/akvatoriya-1750958569.html
Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве
Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве
Городские службы в Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:24
2021-09-20T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
зарядье
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Городские службы в Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Гидротехнические работы проведены на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Кленовый бульвар", "Марьино", "Захарково", "Андреевский", "Кутузовский", "Сетунь", "Братеево", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО", "ЦПКиО" (сход Трибуна), "Милицейский", "Фрунзенская набережная", "Крылатское", "Кунцево", "Верхние Мневники", "Северный", "Фили", "Воробьевы горы", "Печатники", "Гостиница Украина", "Центральный", "Третьяковский" и трех причалах "Воробьевско-Андреевская набережная".Заммэра рассказал, что перед началом очистки акваторий водолазы провели обследования дна. "Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт",- отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.
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москва, петр бирюков, зарядье, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
13:24 20.09.2021 (обновлено: 13:25 20.09.2021)
 

Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города МосквыГородские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий
Городские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Городские службы в Москве завершили работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - сообщил Бирюков.
Гидротехнические работы проведены на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Кленовый бульвар", "Марьино", "Захарково", "Андреевский", "Кутузовский", "Сетунь", "Братеево", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО", "ЦПКиО" (сход Трибуна), "Милицейский", "Фрунзенская набережная", "Крылатское", "Кунцево", "Верхние Мневники", "Северный", "Фили", "Воробьевы горы", "Печатники", "Гостиница Украина", "Центральный", "Третьяковский" и трех причалах "Воробьевско-Андреевская набережная".
Заммэра рассказал, что перед началом очистки акваторий водолазы провели обследования дна. "Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт",- отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 09:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о работе Северного речного вокзала после реконструкции
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЗарядьеГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзал
 
 
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