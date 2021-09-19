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Зюганов прокомментировал первые результаты выборов
Зюганов прокомментировал первые результаты выборов - РИА Новости, 19.09.2021
Зюганов прокомментировал первые результаты выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оптимистично оценивает первые итоги выборов для коммунистов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:36
2021-09-19T21:36
2021-09-19T21:42
выборы в государственную думу
политика
выборы
геннадий зюганов
единая россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оптимистично оценивает первые итоги выборов для коммунистов.По данным ЦИК после обработки 9,08% протоколов, КПРФ занимает второе место после "Единой России" (38,75%) с 25,06% голосов."Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал", - сказал Зюганов, говоря о первых результатах компартии."Наша программа абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране", - заявил он.
РИА Новости
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РИА Новости
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политика, выборы, геннадий зюганов, единая россия, выборы в государственную думу
21:36 19.09.2021 (обновлено: 21:42 19.09.2021)
Зюганов прокомментировал первые результаты выборов
Зюганов: избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал