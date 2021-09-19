https://ria.ru/20210919/zyuganov-1750850681.html

Зюганов прокомментировал первые результаты выборов

Зюганов прокомментировал первые результаты выборов - РИА Новости, 19.09.2021

Зюганов прокомментировал первые результаты выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оптимистично оценивает первые итоги выборов для коммунистов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:36

2021-09-19T21:36

2021-09-19T21:42

выборы в государственную думу

политика

выборы

геннадий зюганов

единая россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оптимистично оценивает первые итоги выборов для коммунистов.По данным ЦИК после обработки 9,08% протоколов, КПРФ занимает второе место после "Единой России" (38,75%) с 25,06% голосов."Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал", - сказал Зюганов, говоря о первых результатах компартии."Наша программа абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране", - заявил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, геннадий зюганов, единая россия, выборы в государственную думу