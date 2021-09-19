https://ria.ru/20210919/zemletryasenie-1750735901.html

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.09.2021

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T02:48

2021-09-19T02:48

2021-09-19T03:02

в мире

папуа-новая гвинея

порт-морсби

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 20.47 по времени UTC (23.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах к востоку от Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210918/zemletryasenie-1750639963.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)