https://ria.ru/20210919/zemletryasenie-1750735901.html
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.09.2021
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:48
2021-09-19T02:48
2021-09-19T03:02
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 20.47 по времени UTC (23.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах к востоку от Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи. Очаг залегал на глубине 40 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210918/zemletryasenie-1750639963.html
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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
02:48 19.09.2021 (обновлено: 03:02 19.09.2021)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6