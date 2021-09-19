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Собянин объяснил колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин объяснил колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Собянин объяснил колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве
Колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве связаны с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:37
2021-09-19T08:37
2021-09-19T10:56
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве связаны с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и своё здоровье", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в городе заразились 2746 человек — на восемь процентов больше чем днем ранее. Трое суток подряд оперштаб регистрирует более двух тысяч новых случаев.За время эпидемии в Москве COVID-19 выявили более чем у 1,5 миллиона человек, заболевание привело к летальному исходу в 28 298 случаях.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:37 19.09.2021 (обновлено: 10:56 19.09.2021)
Собянин объяснил колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин: колебания в заболеваемости COVID-19 в Москве связаны с началом учебного года