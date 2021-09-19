https://ria.ru/20210919/yavlinskiy-1750794948.html

Явлинский проголосовал на выборах в Госдуму

Явлинский проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Явлинский проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель федерального политкомитета "Яблока", один из основателей этой партии Григорий Явлинский принял участие в голосовании на выборах в Государственную... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:46

2021-09-19T14:46

2021-09-19T14:46

выборы в государственную думу

политика

москва

григорий явлинский

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель федерального политкомитета "Яблока", один из основателей этой партии Григорий Явлинский принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба "Яблока".Явлинский проголосовал в Москве на участке № 2589, расположенном в школе № 1440 на Осеннем бульваре.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210915/tsik-1750174103.html

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политика, москва, григорий явлинский, госдума рф