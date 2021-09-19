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На выборах в Астраханской области явка превысила 39 процентов
На выборах в Астраханской области явка превысила 39 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Астраханской области явка превысила 39 процентов
Явка на выборах в Государственную Думу России в Астраханской области за два часа до окончания голосования составила 39,02%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:39
2021-09-19T18:39
2021-09-19T18:39
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политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах в Государственную Думу России в Астраханской области за два часа до окончания голосования составила 39,02%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."По данным на 18.00 (17.00 мск) на выборах в Госдуму в Астраханской области проголосовали 283 616 избирателей. Явка составила 39,02%", - сказал он.В 2016 году, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка в Астраханской области к этому времени составляла 31,89%.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жители Астраханской области участвуют в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.В области организованы 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
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политика, выборы, астраханская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
На выборах в Астраханской области явка превысила 39 процентов
Явка в Астраханской области за два часа до окончания голосования составила 39,02 процента