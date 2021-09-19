Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750821590.html
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00
Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:45
2021-09-19T17:45
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика северная осетия - алания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750817719_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_c6863d010ce6fdf949205b5d9716f50c.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона."На 15.00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 407 049 избирателей, что составляет 78,17% от общей численности избирателей в списках избирателей", - сказано в сообщении избиркома в Instagram.Наряду с депутатами Госдумы РФ в регионе выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.В воскресенье парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Сергея Меняйло.
https://ria.ru/20210919/stavropole-1750799380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750817719_0:66:2048:1602_1920x0_80_0_0_e4fca232e288bf08d687a6cd3108a9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, республика северная осетия - алания, россия
17:45 19.09.2021
 
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00

Явка на выборах в Госдуму в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в "Приморском краевом перинатальном центре" (ГБУЗ "ПКПЦ") во Владивостоке
Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона.
"На 15.00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 407 049 избирателей, что составляет 78,17% от общей численности избирателей в списках избирателей", - сказано в сообщении избиркома в Instagram.
Наряду с депутатами Госдумы РФ в регионе выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.
В воскресенье парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Сергея Меняйло.
Закрытая тряпкой камера наблюдения на избирательном участке в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 15:12Выборы в Государственную думу
Главу УИК на Ставрополье, закрывшую камеру тряпками, уволили
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРеспублика Северная Осетия - АланияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
03:46"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента
Лента новостейМолния