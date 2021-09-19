https://ria.ru/20210919/yavka-1750821590.html

Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00

Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:45

2021-09-19T17:45

2021-09-19T17:45

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

республика северная осетия - алания

россия

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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона."На 15.00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 407 049 избирателей, что составляет 78,17% от общей численности избирателей в списках избирателей", - сказано в сообщении избиркома в Instagram.Наряду с депутатами Госдумы РФ в регионе выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.В воскресенье парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Сергея Меняйло.

https://ria.ru/20210919/stavropole-1750799380.html

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политика, госдума рф, республика северная осетия - алания, россия