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Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00
Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:45
2021-09-19T17:45
2021-09-19T17:45
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Северной Осетии на 15.00 составила 78,17%, сообщает избирком региона."На 15.00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 407 049 избирателей, что составляет 78,17% от общей численности избирателей в списках избирателей", - сказано в сообщении избиркома в Instagram.Наряду с депутатами Госдумы РФ в регионе выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.В воскресенье парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Сергея Меняйло.
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политика, госдума рф, республика северная осетия - алания, россия
Явка на выборах в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00
Явка на выборах в Госдуму в Северной Осетии составила 78,1 процента на 15:00