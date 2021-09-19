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Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента

Более 43% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (16.00 мск) воскресенья, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:01

2021-09-19T17:01

2021-09-19T17:01

выборы в государственную думу

политика

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 43% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (16.00 мск) воскресенья, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 18.00 (16.00 мск) 19 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 43,15% избирателей", - говорится в сообщении.По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили один день, к 18.00 проголосовали 38,65% избирателей.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября.

челябинская область

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2021

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политика, выборы, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу