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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750816083.html
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента
Более 43% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (16.00 мск) воскресенья, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:01
2021-09-19T17:01
выборы в государственную думу
политика
выборы
челябинская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 43% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (16.00 мск) воскресенья, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 18.00 (16.00 мск) 19 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 43,15% избирателей", - говорится в сообщении.По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили один день, к 18.00 проголосовали 38,65% избирателей.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября.
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политика, выборы, челябинская область, госдума рф, выборы в государственную думу
17:01 19.09.2021
 
Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области превысила 43 процента

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области к 18.00 составила 43,15 процента

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПредставители УИК опечатывают ящик для голосования на избирательном участке №2075 города Челябинска
Представители УИК опечатывают ящик для голосования на избирательном участке №2075 города Челябинска - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 43% избирателей Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (16.00 мск) воскресенья, сообщила областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 18.00 (16.00 мск) 19 сентября, на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 43,15% избирателей", - говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили один день, к 18.00 проголосовали 38,65% избирателей.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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