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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750810924.html
Явка в Новосибирской области превысила 34 процента
Явка в Новосибирской области превысила 34 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка в Новосибирской области превысила 34 процента
Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ за два часа до закрытия участков последнего дня голосования Новосибирской области составила 34%, в Томской, где также... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:21
2021-09-19T16:21
выборы в государственную думу
политика
томская область
новосибирск
госдума рф
россия
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ за два часа до закрытия участков последнего дня голосования Новосибирской области составила 34%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 38%, сообщают облизбиркомы."По данным на 18.00 (14.00 мск) явка в Новосибирской области составила 34,46%, проголосовало всего 744 953 избирателя. В том числе явка по городу Новосибирску составила 27,72%, проголосовали 336 832 избирателя", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 34,8%, по округу 136 – 33,53%, по 137-му – 38,4%, по 138-му – 31,34%.Глава облизбиркома отметила, что общая явка за итоговый день голосования значительно повысилась – на 15% к двум первым дням голосования, ожидается, что она еще подрастет за счет тех, кто проголосует в последние два часа. Голосование, по ее словам, проходит без серьезных происшествий.По данным облизбиркома Томской области, на 18.00 местного времени явка на выборах в законодательную Думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 37,24%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 37,84%, по округу 182 – 38,14%.На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования за два часа до закрытия участков составляла 29,35%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 28,41%, а на округе 182 – 29,7%. На выборах в областной парламент к 18.00 тогда проголосовали 29,05% избирателей.
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политика, томская область, новосибирск, госдума рф, россия
16:21 19.09.2021
 
Явка в Новосибирской области превысила 34 процента

Явка избирателей на 18:00 в Новосибирской области составила 34 процента, в Томской - 38

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ за два часа до закрытия участков последнего дня голосования Новосибирской области составила 34%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 38%, сообщают облизбиркомы.
"По данным на 18.00 (14.00 мск) явка в Новосибирской области составила 34,46%, проголосовало всего 744 953 избирателя. В том числе явка по городу Новосибирску составила 27,72%, проголосовали 336 832 избирателя", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.
По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 34,8%, по округу 136 – 33,53%, по 137-му – 38,4%, по 138-му – 31,34%.
Глава облизбиркома отметила, что общая явка за итоговый день голосования значительно повысилась – на 15% к двум первым дням голосования, ожидается, что она еще подрастет за счет тех, кто проголосует в последние два часа. Голосование, по ее словам, проходит без серьезных происшествий.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
По данным облизбиркома Томской области, на 18.00 местного времени явка на выборах в законодательную Думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 37,24%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 37,84%, по округу 182 – 38,14%.
На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования за два часа до закрытия участков составляла 29,35%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 28,41%, а на округе 182 – 29,7%. На выборах в областной парламент к 18.00 тогда проголосовали 29,05% избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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