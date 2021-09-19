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Явка в Новосибирской области превысила 34 процента

Явка в Новосибирской области превысила 34 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка в Новосибирской области превысила 34 процента

Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ за два часа до закрытия участков последнего дня голосования Новосибирской области составила 34%, в Томской, где также... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:21

2021-09-19T16:21

2021-09-19T16:21

выборы в государственную думу

политика

томская область

новосибирск

госдума рф

россия

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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ за два часа до закрытия участков последнего дня голосования Новосибирской области составила 34%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 38%, сообщают облизбиркомы."По данным на 18.00 (14.00 мск) явка в Новосибирской области составила 34,46%, проголосовало всего 744 953 избирателя. В том числе явка по городу Новосибирску составила 27,72%, проголосовали 336 832 избирателя", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 34,8%, по округу 136 – 33,53%, по 137-му – 38,4%, по 138-му – 31,34%.Глава облизбиркома отметила, что общая явка за итоговый день голосования значительно повысилась – на 15% к двум первым дням голосования, ожидается, что она еще подрастет за счет тех, кто проголосует в последние два часа. Голосование, по ее словам, проходит без серьезных происшествий.По данным облизбиркома Томской области, на 18.00 местного времени явка на выборах в законодательную Думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 37,24%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 37,84%, по округу 182 – 38,14%.На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования за два часа до закрытия участков составляла 29,35%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 28,41%, а на округе 182 – 29,7%. На выборах в областной парламент к 18.00 тогда проголосовали 29,05% избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, томская область, новосибирск, госдума рф, россия