https://ria.ru/20210919/yaroslavl-1750784985.html

В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей

В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей

Явка на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области, по данным на 12.00 мск воскресенья, составила 26,47%, при этом посредством... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:50

2021-09-19T13:50

2021-09-19T13:50

выборы в государственную думу

политика

рыбинск

ярославская область

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области, по данным на 12.00 мск воскресенья, составила 26,47%, при этом посредством дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 91% из подавших заявку.Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе."По состоянию на 12.00 мск 19 сентября, явка избирателей региона на избирательных участках составила 26,47% или 243 217 избирателей", - говорится в сообщении областной избирательной комиссии.Согласно данным с сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ), к 13.30 мск в регионе проголосовали почти 91,7% подавших заявку избирателей или 79,3 тысячи человек.В 2016 году голосование на выборах в ГД длилось один день. Тогда в регионе к 12.00 мск явка фиксировалась на уровне 13,23%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. В частности, в Ярославской области выбирают главу Рыбинска, второго по величине города региона.

https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html

рыбинск

ярославская область

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политика, рыбинск, ярославская область, госдума рф