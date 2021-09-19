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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yaroslavl-1750784985.html
В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
Явка на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области, по данным на 12.00 мск воскресенья, составила 26,47%, при этом посредством... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:50
2021-09-19T13:50
выборы в государственную думу
политика
рыбинск
ярославская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области, по данным на 12.00 мск воскресенья, составила 26,47%, при этом посредством дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 91% из подавших заявку.Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе."По состоянию на 12.00 мск 19 сентября, явка избирателей региона на избирательных участках составила 26,47% или 243 217 избирателей", - говорится в сообщении областной избирательной комиссии.Согласно данным с сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ), к 13.30 мск в регионе проголосовали почти 91,7% подавших заявку избирателей или 79,3 тысячи человек.В 2016 году голосование на выборах в ГД длилось один день. Тогда в регионе к 12.00 мск явка фиксировалась на уровне 13,23%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. В частности, в Ярославской области выбирают главу Рыбинска, второго по величине города региона.
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политика, рыбинск, ярославская область, госдума рф
13:50 19.09.2021
 
В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей

В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей на 12:00

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка на избирательные участки на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области, по данным на 12.00 мск воскресенья, составила 26,47%, при этом посредством дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 91% из подавших заявку.
Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
"По состоянию на 12.00 мск 19 сентября, явка избирателей региона на избирательных участках составила 26,47% или 243 217 избирателей", - говорится в сообщении областной избирательной комиссии.
Согласно данным с сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ), к 13.30 мск в регионе проголосовали почти 91,7% подавших заявку избирателей или 79,3 тысячи человек.
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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В 2016 году голосование на выборах в ГД длилось один день. Тогда в регионе к 12.00 мск явка фиксировалась на уровне 13,23%.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. В частности, в Ярославской области выбирают главу Рыбинска, второго по величине города региона.
 
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