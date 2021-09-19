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На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия"

На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия"

"Единая Россия" лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 34,18% голосов после обработки 38,62% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:48

2021-09-19T22:48

2021-09-19T22:48

выборы в государственную думу

политика

томская область

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 34,18% голосов после обработки 38,62% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.На втором месте КПРФ с 23,98% голосов. На третьем - ЛДПР (13,12%).

томская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, томская область, единая россия, лдпр