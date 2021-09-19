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На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия"
"Единая Россия" лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 34,18% голосов после обработки 38,62% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:48
2021-09-19T22:48
2021-09-19T22:48
выборы в государственную думу
политика
томская область
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательную думу Томской области с 34,18% голосов после обработки 38,62% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.На втором месте КПРФ с 23,98% голосов. На третьем - ЛДПР (13,12%).
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политика, томская область, единая россия, лдпр
На выборах в думу Томской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в думу Томской области "Единая Россия" набирает 34,18 процента голосов