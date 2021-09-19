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"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Свердловской области с 35,85% голосов после обработки 2,97% протоколов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:23
2021-09-19T22:23
2021-09-19T22:23
выборы в государственную думу
политика
свердловская область
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Свердловской области с 35,85% голосов после обработки 2,97% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области обработано 2,97% протоколов.ЕР набирает 35,85% голосов. На втором месте КПРФ с 23,01% голосов. На третьем - "Справедливая Россия - За правду" (15,03%).
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политика, свердловская область, единая россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области
"Единая Россия" лидирует в Заксобрание Свердловской области с 35,85 процента голосов