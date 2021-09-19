https://ria.ru/20210919/vybory-1750857720.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Свердловской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Свердловской области с 35,85% голосов после обработки 2,97% протоколов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:23

2021-09-19T22:23

2021-09-19T22:23

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_cdbed8c6dfe64b0d0cbcc68abfa5f28e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Свердловской области с 35,85% голосов после обработки 2,97% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области обработано 2,97% протоколов.ЕР набирает 35,85% голосов. На втором месте КПРФ с 23,01% голосов. На третьем - "Справедливая Россия - За правду" (15,03%).

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, свердловская область, единая россия