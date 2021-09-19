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КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 19.09.2021

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

КПРФ лидирует с 25,40% голосов на выборах в Государственную думу в Ярославской области после подсчета 9,81% бюллетеней, следует из данных информационного табло... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:19

2021-09-19T22:19

2021-09-19T22:25

выборы в государственную думу

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россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. КПРФ лидирует с 25,40% голосов на выборах в Государственную думу в Ярославской области после подсчета 9,81% бюллетеней, следует из данных информационного табло в облизбиркоме."Единая Россия" набирает 25,15%. "Справедливая Россия" - 20,96%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия