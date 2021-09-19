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Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму
Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму
Советник лидера партии "Новые люди", экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила результаты партии на выборах в Госдуму тем, что она проводит новую политику с РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:09
2021-09-19T22:09
2021-09-19T22:23
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
сардана авксентьева
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Советник лидера партии "Новые люди", экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила результаты партии на выборах в Госдуму тем, что она проводит новую политику с иными стандартами взаимодействия с обществом.По данным ЦИК, "Новые люди" на выборах в Госдуму после обработки 10,13% протоколов набирают 7,83%.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, сардана авксентьева, россия, партия "новые люди"
22:09 19.09.2021 (обновлено: 22:23 19.09.2021)
Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму
Экс-мэр Якутска Авксентьева: успех "Новых людей" на выборах в ГД связан с новой политикой