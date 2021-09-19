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Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму

Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Авксентьева оценила первые результаты выборов в Госдуму

Советник лидера партии "Новые люди", экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила результаты партии на выборах в Госдуму тем, что она проводит новую политику с РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:09

2021-09-19T22:09

2021-09-19T22:23

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

сардана авксентьева

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Советник лидера партии "Новые люди", экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объяснила результаты партии на выборах в Госдуму тем, что она проводит новую политику с иными стандартами взаимодействия с обществом.По данным ЦИК, "Новые люди" на выборах в Госдуму после обработки 10,13% протоколов набирают 7,83%.

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2021

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, сардана авксентьева, россия, партия "новые люди"