https://ria.ru/20210919/vybory-1750853806.html

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей - РИА Новости, 19.09.2021

Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей

В Москве на дому проголосовали 185 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:58

2021-09-19T21:58

2021-09-19T23:42

выборы в государственную думу

севастополь

ростовская область

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве на дому проголосовали 185 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов."Надомное голосование - у нас было подано заявлений 220 тысяч, проголосовало 185 тысяч", - рассказал Венедиктов журналистам.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Он отметил, что в Москве проголосовало за все дни порядка 2 миллионов электронно и 2 миллиона - классическим способом.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750783461.html

севастополь

ростовская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф