https://ria.ru/20210919/vybory-1750853806.html
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
В Москве на дому проголосовали 185 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:58
2021-09-19T21:58
2021-09-19T23:42
выборы в государственную думу
севастополь
ростовская область
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве на дому проголосовали 185 тысяч человек, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов."Надомное голосование - у нас было подано заявлений 220 тысяч, проголосовало 185 тысяч", - рассказал Венедиктов журналистам.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Он отметил, что в Москве проголосовало за все дни порядка 2 миллионов электронно и 2 миллиона - классическим способом.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф
21:58 19.09.2021 (обновлено: 23:42 19.09.2021)
Венедиктов назвал число проголосовавших на дому москвичей
Глава Общественного штаба Венедиктов: на дому в Москве более 200 тысяч человек