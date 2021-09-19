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"Единая Россия" лидирует на выборах в Оренбургской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Оренбургской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области с 34,75% после обработки 9,76%, КПРФ с 31,03% - вторая,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:47

2021-09-19T21:47

2021-09-19T21:47

выборы в государственную думу

политика

оренбургская область

единая россия

лдпр

цик рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области с 34,75% после обработки 9,76%, КПРФ с 31,03% - вторая, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным центризбиркома, после обработки 9,76 протоколов "Единая Россия" набирает 34,75%, КПРФ - 31,03%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,54%, ЛДПР - 10,88%, "Партия пенсионеров" - 7,69%.

оренбургская область

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2021

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политика, оренбургская область, единая россия, лдпр, цик рф