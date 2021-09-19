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В Красноярском крае побеждает "Единая Россия" с 34 процентами

В Красноярском крае побеждает "Единая Россия" с 34 процентами - РИА Новости, 19.09.2021

В Красноярском крае побеждает "Единая Россия" с 34 процентами

Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,5% голосов после обработки порядка 25% голосов избирателей, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:45

2021-09-19T21:45

2021-09-19T21:45

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

единая россия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,5% голосов после обработки порядка 25% голосов избирателей, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин."Обработано 25,27% голосов избирателей. Лидирует "Единая Россия" - 34,5%, на втором месте политическая партия "Коммунистическая партия РФ" - 21,8%, ЛДПР – 13,9%, "Новые люди" – 8%, Справедливая Россия за правду – 5,9%. Ниже пятипроцентного барьера идут политическая партия "Зеленые" 4,2%, "Партия пенсионеров" – 2,9%, "Коммунисты России" - 2,1%. Менее одного процента – "Зеленая альтернатива", - 0,9%, партия "Родина" - 0,8%, "Яблоко" - 0,8%, "Свобода и справедливость", - 0,7, Партия роста – 0,2%, "Гражданская платформа" - 0,2%", - сказал Подушкин.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, красноярский край, единая россия, госдума рф