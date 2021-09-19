https://ria.ru/20210919/vybory-1750849735.html

В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората

В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората - РИА Новости, 19.09.2021

В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората

Более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов Вооруженных сил РФ участвует в выборах в Госдуму, участие приняло 99,8% военного электората,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:28

2021-09-19T21:28

2021-09-19T21:28

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политика

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов Вооруженных сил РФ участвует в выборах в Госдуму, участие приняло 99,8% военного электората, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, выступая в ЦИК."Всего в выборах принимают участие более 1,2 млн военнослужащих и гражданских специалистов. Подчеркну, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках, по месту прописки", - сказал Панков.Замминистра добавил, что в настоящее время голосование в Вооруженных силах практически завершено. "По предварительным данным в выборах в Единый день голосования в Вооруженных Силах приняло участие 99,8 % военного электората, включенного в списки участников голосования", - добавил он.Он добавил, что в Вооруженных силах скорректированы планы подготовки и созданы благоприятные условия для участия военнослужащих в голосовании, обеспечена возможность подачи заявлений о включении в списки участников голосования по месту их нахождения.Генерал добавил, что на участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствовали наблюдатели, замечаний к проведению выборов от них зафиксировано не было.По его словам, досрочно проголосовало более 38 тысяч человек в ВС РФ. С 29 августа по 16 сентября было организовано досрочное голосование для военных, находящихся в плавании, на боевых постах, несущих боевое дежурство в отдалённых географических точках и выполняющих спецзадачи. В отдаленные места избирательные комиссии доставлялись авиацией и катерами."В досрочном голосовании приняли участие более 38 тысяч человек", - сообщил генерал.Панков добавил, что досрочным голосованием, в частности, были охвачены труднодоступные районы Мурманской области, Курильской гряды, архипелаги и острова Арктической зоны."Нами обеспечены избирательные права участников совместных стратегических учений "Запад-2021", личного состава выполняющего задачи по реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали, военных баз за рубежом, в том числе в Сирийской Арабской Республике, миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики Молдова", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750845604.html

https://ria.ru/20210919/onlayn-golosovanie-1750844732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, вооруженные силы рф, россия