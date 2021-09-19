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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750849735.html
В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората
В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората - РИА Новости, 19.09.2021
В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората
Более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов Вооруженных сил РФ участвует в выборах в Госдуму, участие приняло 99,8% военного электората,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:28
2021-09-19T21:28
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов Вооруженных сил РФ участвует в выборах в Госдуму, участие приняло 99,8% военного электората, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, выступая в ЦИК."Всего в выборах принимают участие более 1,2 млн военнослужащих и гражданских специалистов. Подчеркну, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках, по месту прописки", - сказал Панков.Замминистра добавил, что в настоящее время голосование в Вооруженных силах практически завершено. "По предварительным данным в выборах в Единый день голосования в Вооруженных Силах приняло участие 99,8 % военного электората, включенного в списки участников голосования", - добавил он.Он добавил, что в Вооруженных силах скорректированы планы подготовки и созданы благоприятные условия для участия военнослужащих в голосовании, обеспечена возможность подачи заявлений о включении в списки участников голосования по месту их нахождения.Генерал добавил, что на участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствовали наблюдатели, замечаний к проведению выборов от них зафиксировано не было.По его словам, досрочно проголосовало более 38 тысяч человек в ВС РФ. С 29 августа по 16 сентября было организовано досрочное голосование для военных, находящихся в плавании, на боевых постах, несущих боевое дежурство в отдалённых географических точках и выполняющих спецзадачи. В отдаленные места избирательные комиссии доставлялись авиацией и катерами."В досрочном голосовании приняли участие более 38 тысяч человек", - сообщил генерал.Панков добавил, что досрочным голосованием, в частности, были охвачены труднодоступные районы Мурманской области, Курильской гряды, архипелаги и острова Арктической зоны."Нами обеспечены избирательные права участников совместных стратегических учений "Запад-2021", личного состава выполняющего задачи по реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали, военных баз за рубежом, в том числе в Сирийской Арабской Республике, миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики Молдова", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750845604.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, вооруженные силы рф, россия
21:28 19.09.2021
 
В вооруженных силах проголосовало 99,8 процента военного электората

Замминистра обороны Панков: в вооруженных силах проголосовало 99,8 процента электората

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Бюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов Вооруженных сил РФ участвует в выборах в Госдуму, участие приняло 99,8% военного электората, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, выступая в ЦИК.
"Всего в выборах принимают участие более 1,2 млн военнослужащих и гражданских специалистов. Подчеркну, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках, по месту прописки", - сказал Панков.
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Замминистра добавил, что в настоящее время голосование в Вооруженных силах практически завершено. "По предварительным данным в выборах в Единый день голосования в Вооруженных Силах приняло участие 99,8 % военного электората, включенного в списки участников голосования", - добавил он.
Он добавил, что в Вооруженных силах скорректированы планы подготовки и созданы благоприятные условия для участия военнослужащих в голосовании, обеспечена возможность подачи заявлений о включении в списки участников голосования по месту их нахождения.
Генерал добавил, что на участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствовали наблюдатели, замечаний к проведению выборов от них зафиксировано не было.
По его словам, досрочно проголосовало более 38 тысяч человек в ВС РФ. С 29 августа по 16 сентября было организовано досрочное голосование для военных, находящихся в плавании, на боевых постах, несущих боевое дежурство в отдалённых географических точках и выполняющих спецзадачи. В отдаленные места избирательные комиссии доставлялись авиацией и катерами.
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В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов
"В досрочном голосовании приняли участие более 38 тысяч человек", - сообщил генерал.
Панков добавил, что досрочным голосованием, в частности, были охвачены труднодоступные районы Мурманской области, Курильской гряды, архипелаги и острова Арктической зоны.
"Нами обеспечены избирательные права участников совместных стратегических учений "Запад-2021", личного состава выполняющего задачи по реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали, военных баз за рубежом, в том числе в Сирийской Арабской Республике, миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики Молдова", - добавил замминистра.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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