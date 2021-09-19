https://ria.ru/20210919/vybory-1750831915.html

В Курской области явка на выборы превысила 40 процентов к 18:00

В Курской области явка на выборы превысила 40 процентов к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Курской области явка на выборы превысила 40 процентов к 18:00

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Курской области на 18.00 составила 41,76%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:18

2021-09-19T19:18

2021-09-19T19:18

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Курской области на 18.00 составила 41,76%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."Явка на избирательные участки в регионе на 18 часов составила 41,76%. Что касается дистанционного электронного голосования, там выдано 93,45% бюллетеней, принято 92,31%", - сказал представитель избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года к 18.00 мск проголосовали 39% от числа избирателей. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750829045.html

https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750829965.html

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политика, курская область, госдума рф, россия