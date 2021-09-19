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В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00
В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00
Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Карачаево-Черкесии на 15.00 составила 78,51%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:01
2021-09-19T18:01
2021-09-19T18:01
выборы в государственную думу
политика
рашид темрезов
госдума рф
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россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Карачаево-Черкесии на 15.00 составила 78,51%, сообщает избирком региона."В Карачаево-Черкесской Республике продолжается голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва. Голосование проходит в течение 3 дней подряд с 8.00 до 20.00. Количество избирателей по состоянию на отчетное время 15.00 - проголосовали 78,51% (236 388)", - говорится в сообщении избиркома в Instagram.В Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября помимо выборов в Госдуму РФ идет голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований республики.В воскресенье парламент региона избрал на должность главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
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политика, рашид темрезов, госдума рф, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00
В Карачаево-Черкесии явка на выборах в Госдуму составила 78,51 процента к 15:00