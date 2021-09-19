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В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00

В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Карачаево-Черкесии явка на выборах превысила 78 процентов к 15:00

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Карачаево-Черкесии на 15.00 составила 78,51%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:01

2021-09-19T18:01

2021-09-19T18:01

выборы в государственную думу

политика

рашид темрезов

госдума рф

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу РФ в Карачаево-Черкесии на 15.00 составила 78,51%, сообщает избирком региона."В Карачаево-Черкесской Республике продолжается голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва. Голосование проходит в течение 3 дней подряд с 8.00 до 20.00. Количество избирателей по состоянию на отчетное время 15.00 - проголосовали 78,51% (236 388)", - говорится в сообщении избиркома в Instagram.В Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября помимо выборов в Госдуму РФ идет голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований республики.В воскресенье парламент региона избрал на должность главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

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политика, рашид темрезов, госдума рф, карачаево-черкесская республика (кчр), россия