17:19 19.09.2021 (обновлено: 17:26 19.09.2021)
В Великом Новгороде избиратель проголосовал в образе Александра Невского
На выборах в Великом Новгороде проголосовал избиратель в костюме Александра Невского
© Новгородское областное телевидениеИзбиратель в костюме князя Александра Невского во время голосования на выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Великом Новгороде. Кадр из видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Избиратель в костюме князя Александра Невского проголосовал на избирательном участке в одной из школ Великого Новгорода, сообщает региональный избирком.
"В Великом Новгороде князь Александр Невский выполнил свой гражданский долг. Меч, правда, пришлось оставить привратнику", - говорится в сообщении на официальной странице избирательной комиссии Новгородской области "ВКонтакте".
В качестве иллюстрации избирком опубликовал видеосюжет Новгородского областного телевидения, где видно, как "Александр Невский" при входе в школу сдает охраннику бутафорский меч со словами: "На ответственное хранение". Как и остальным избирателям, ему измерили температуру и выдали защитную маску. После проверки документов "князь", получив бюллетени, реализовал свое избирательное право.
На выходе из школы, где проходил опрос проголосовавших, этого избирателя спросили, давно ли он определился с выбором. "Как вернулся из похода", - ответил "Александр Невский".
Согласно материалам на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте", по данным на 15.00 воскресенья явка избирателей региона на выборы депутатов Госдумы РФ составила 33,52%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области, кроме депутатов Государственной Думы, выбирают депутатов регионального парламента.