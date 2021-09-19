https://ria.ru/20210919/vybory-1750818064.html

В Великом Новгороде избиратель проголосовал в образе Александра Невского

В Великом Новгороде избиратель проголосовал в образе Александра Невского - РИА Новости, 19.09.2021

В Великом Новгороде избиратель проголосовал в образе Александра Невского

Избиратель в костюме князя Александра Невского проголосовал на избирательном участке в одной из школ Великого Новгорода, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:19

2021-09-19T17:19

2021-09-19T17:26

выборы в государственную думу

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Избиратель в костюме князя Александра Невского проголосовал на избирательном участке в одной из школ Великого Новгорода, сообщает региональный избирком."В Великом Новгороде князь Александр Невский выполнил свой гражданский долг. Меч, правда, пришлось оставить привратнику", - говорится в сообщении на официальной странице избирательной комиссии Новгородской области "ВКонтакте".В качестве иллюстрации избирком опубликовал видеосюжет Новгородского областного телевидения, где видно, как "Александр Невский" при входе в школу сдает охраннику бутафорский меч со словами: "На ответственное хранение". Как и остальным избирателям, ему измерили температуру и выдали защитную маску. После проверки документов "князь", получив бюллетени, реализовал свое избирательное право.На выходе из школы, где проходил опрос проголосовавших, этого избирателя спросили, давно ли он определился с выбором. "Как вернулся из похода", - ответил "Александр Невский".Согласно материалам на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте", по данным на 15.00 воскресенья явка избирателей региона на выборы депутатов Госдумы РФ составила 33,52%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области, кроме депутатов Государственной Думы, выбирают депутатов регионального парламента.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750788479.html

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политика, новгородская область, великий новгород, госдума рф, александр невский