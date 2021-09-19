https://ria.ru/20210919/vybory-1750812040.html
В Красноярском крае явка на выборах составила 37,6 процента к 18:00
В Красноярском крае явка на выборах составила 37,6 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Красноярском крае явка на выборах составила 37,6 процента к 18:00
В Красноярском крае явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) составила 37,62%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:31
2021-09-19T16:31
2021-09-19T16:31
выборы в государственную думу
политика
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. В Красноярском крае явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) составила 37,62%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей."На 18 часов на территории Красноярского края проголосовало 780 007 избирателей, что составляет 37,62%", - сказал Подушкин.По его словам, явка по сравнению с прошлыми выборами в 2016 году по состоянию на 18.00 выросла на 5%. По информации избиркома края, на выборах 2016 года итоговая явка составила 36,67%Подушкин отметил, что в комиссию поступило более ста обращений о нарушениях, однако большая часть из них не подтвердилась. Председатель избиркома региона отметил, что поступило сообщение о том, что один из избирателей в Красноярске был зарегистрирован в снесенном доме, так как новой регистрации у него еще не появилось. Кроме того, был зафиксирован один эпизод, когда один из избирателей заявил, что за него якобы проголосовал другой человек.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750791218.html
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политика, красноярск, красноярский край, госдума рф, выборы в государственную думу
В Красноярском крае явка на выборах составила 37,6 процента к 18:00
В Красноярском крае явка на выборах в Госдуму составила 37,62 процента к 18:00