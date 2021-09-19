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Третий день выборов в Госдуму. Трансляция
Третий день выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2021
Третий день выборов в Госдуму. Трансляция
В России идет третий день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:03
2021-09-19T17:03
2021-09-19T17:03
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
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В России идет третий день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. В шести регионах свой голос можно отдать дистанционно.
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LIVE: Парламентские выборы в России. День 3
LIVE: Парламентские выборы в России. День 3
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РИА Новости
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политика, госдума рф, россия, видео
Третий день выборов в Госдуму. Трансляция
В России идет третий день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.
2021-09-19T17:03
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