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Третий день выборов в Госдуму. Трансляция

Третий день выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 19.09.2021

Третий день выборов в Госдуму. Трансляция

В России идет третий день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:03

2021-09-19T17:03

2021-09-19T17:03

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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В России идет третий день голосования, на котором выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера. В шести регионах свой голос можно отдать дистанционно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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