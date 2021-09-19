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Явка на выборах в Мурманской области превысила 32,5 процента к 15:00
Явка на выборах в Мурманской области превысила 32,5 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Мурманской области превысила 32,5 процента к 15:00
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Мурманской области в третий день голосования к 15.00 составила 32,57%, сообщили в областной избирательной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:53
2021-09-19T15:53
2021-09-19T15:53
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Мурманской области в третий день голосования к 15.00 составила 32,57%, сообщили в областной избирательной комиссии."Явка на избирательных участках, по состоянию на 15 часов 19 сентября, составила 32,57% (без учета дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении.К концу первого дня голосования явка избирателей в регионе превысила 14%, во второй – 23,9%. На выборах 2016 года на 15.00 явка составляла 27,22%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Мурманской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, а в Мурманске проходят ещё довыборы в городской совет.
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политика, мурманская область, мурманск, москва, госдума рф, выборы в государственную думу
Явка на выборах в Мурманской области превысила 32,5 процента к 15:00
Явка на выборах в Госдуму в Мурманской области превысила 32,5 процента к 15:00