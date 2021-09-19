Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750804319.html
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму на 15.00 воскресенья составила 49,81%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:39
2021-09-19T15:39
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
кпрф
лдпр
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750792461_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_a595624c59949fa3cc0d7e279c4defd5.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму на 15.00 воскресенья составила 49,81%, сообщил облизбирком."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 15 часов 19 сентября 2021 года 610 335. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 49,81%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября. По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 15.00 составляла 37,12%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году к 15.00 мск в регионе проголосовали 43,12% избирателей.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750791218.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750792461_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c7371b0a0b9f06f89a0b0837db597687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, вячеслав гладков
15:39 19.09.2021
 
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00

В Белгородской области явка на выборах в Госдуму составила 49,81 процента к 15:00

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке
Подсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму на 15.00 воскресенья составила 49,81%, сообщил облизбирком.
"Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 15 часов 19 сентября 2021 года 610 335. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 49,81%", - говорится в сообщении.
На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".
Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября. По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.
На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 15.00 составляла 37,12%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году к 15.00 мск в регионе проголосовали 43,12% избирателей.
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 14:23Выборы в Государственную думу
В Саратовской области на участке отменили результаты за два дня голосования
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьГосдума РФКПРФЛДПРРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Кац и Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
Лента новостейМолния