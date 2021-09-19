https://ria.ru/20210919/vybory-1750804319.html
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму на 15.00 воскресенья составила 49,81%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:39
2021-09-19T15:39
2021-09-19T15:39
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
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вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму на 15.00 воскресенья составила 49,81%, сообщил облизбирком."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 15 часов 19 сентября 2021 года 610 335. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 49,81%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября. По данным на 1 июля, в области зарегистрированы 1 225 678 избирателей.На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 15.00 составляла 37,12%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году к 15.00 мск в регионе проголосовали 43,12% избирателей.
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политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, вячеслав гладков
В Белгородской области явка составила 49,8 процента к 15:00
В Белгородской области явка на выборах в Госдуму составила 49,81 процента к 15:00