https://ria.ru/20210919/vybory-1750800676.html

В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00

В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00

Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:16

2021-09-19T15:16

2021-09-19T15:16

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили журналистам в облизбиркоме"По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 31,96%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 31,57%", - сообщили в облизбиркоме.Кроме того, по состоянию на 12.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 85% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.Как сообщили журналистам в Общественной палате Нижегородской области, существенных нарушений избирательного законодательства в регионе не отмечено. За два дня в Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 поступило около 50 обращений от избирателей и наблюдателей от региональных политических партий."Наши эксперты - юристы, представители регионального уполномоченного по правам человека, специалисты в области избирательного права - занимаются анализом всех полученных сообщений. В центре общественного наблюдения сами просматривают детали того, что происходило на указанных избирательных участках, при необходимости выезжают на конкретные участки в составе мобильных бригад", - рассказал руководитель центра общественного наблюдения Михаил Орлов.За два дня мобильные бригады, работающие в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Арзамасе, в городе Бор, в общей сложности выехали на избирательные участки более 180 раз, в том числе всего 4 раза – для детального анализа на месте нештатной ситуации. В остальных случаях это были консультативные посещения, направленные на то, чтобы еще раз проинструктировать наблюдателей и ответить на их вопросы, отметили в центре общественного наблюдения.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Так, на территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/feyki-1750786173.html

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750752789.html

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ростовская область

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политика, севастополь, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия