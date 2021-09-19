https://ria.ru/20210919/vybory-1750800676.html
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:16
2021-09-19T15:16
2021-09-19T15:16
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750790213_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ca8deba504eb06915235ddc0ffb604d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили журналистам в облизбиркоме"По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 31,96%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 31,57%", - сообщили в облизбиркоме.Кроме того, по состоянию на 12.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 85% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.Как сообщили журналистам в Общественной палате Нижегородской области, существенных нарушений избирательного законодательства в регионе не отмечено. За два дня в Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 поступило около 50 обращений от избирателей и наблюдателей от региональных политических партий."Наши эксперты - юристы, представители регионального уполномоченного по правам человека, специалисты в области избирательного права - занимаются анализом всех полученных сообщений. В центре общественного наблюдения сами просматривают детали того, что происходило на указанных избирательных участках, при необходимости выезжают на конкретные участки в составе мобильных бригад", - рассказал руководитель центра общественного наблюдения Михаил Орлов.За два дня мобильные бригады, работающие в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Арзамасе, в городе Бор, в общей сложности выехали на избирательные участки более 180 раз, в том числе всего 4 раза – для детального анализа на месте нештатной ситуации. В остальных случаях это были консультативные посещения, направленные на то, чтобы еще раз проинструктировать наблюдателей и ответить на их вопросы, отметили в центре общественного наблюдения.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Так, на территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210919/feyki-1750786173.html
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html
https://ria.ru/20210919/vybory-1750752789.html
севастополь
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750790213_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8a0791a5a72883a1b75a418dda10da5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
В Нижегородской области на выборах проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости.
Явка избирателей в Нижегородской области
на выборах в Госдуму
ФС РФ
и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили журналистам в облизбиркоме
"По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 31,96%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 31,57%", - сообщили в облизбиркоме.
Кроме того, по состоянию на 12.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 85% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.
Как сообщили журналистам в Общественной палате Нижегородской области, существенных нарушений избирательного законодательства в регионе не отмечено. За два дня в Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 поступило около 50 обращений от избирателей и наблюдателей от региональных политических партий.
"Наши эксперты - юристы, представители регионального уполномоченного по правам человека, специалисты в области избирательного права - занимаются анализом всех полученных сообщений. В центре общественного наблюдения сами просматривают детали того, что происходило на указанных избирательных участках, при необходимости выезжают на конкретные участки в составе мобильных бригад", - рассказал руководитель центра общественного наблюдения Михаил Орлов.
За два дня мобильные бригады, работающие в Нижнем Новгороде
, Дзержинске, Сарове
, Арзамасе
, в городе Бор
, в общей сложности выехали на избирательные участки более 180 раз, в том числе всего 4 раза – для детального анализа на месте нештатной ситуации. В остальных случаях это были консультативные посещения, направленные на то, чтобы еще раз проинструктировать наблюдателей и ответить на их вопросы, отметили в центре общественного наблюдения.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Так, на территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве
, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях
и Севастополе
.