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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750800676.html
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00
Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:16
2021-09-19T15:16
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили журналистам в облизбиркоме"По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 31,96%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 31,57%", - сообщили в облизбиркоме.Кроме того, по состоянию на 12.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 85% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.Как сообщили журналистам в Общественной палате Нижегородской области, существенных нарушений избирательного законодательства в регионе не отмечено. За два дня в Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 поступило около 50 обращений от избирателей и наблюдателей от региональных политических партий."Наши эксперты - юристы, представители регионального уполномоченного по правам человека, специалисты в области избирательного права - занимаются анализом всех полученных сообщений. В центре общественного наблюдения сами просматривают детали того, что происходило на указанных избирательных участках, при необходимости выезжают на конкретные участки в составе мобильных бригад", - рассказал руководитель центра общественного наблюдения Михаил Орлов.За два дня мобильные бригады, работающие в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Арзамасе, в городе Бор, в общей сложности выехали на избирательные участки более 180 раз, в том числе всего 4 раза – для детального анализа на месте нештатной ситуации. В остальных случаях это были консультативные посещения, направленные на то, чтобы еще раз проинструктировать наблюдателей и ответить на их вопросы, отметили в центре общественного наблюдения.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Так, на территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210919/feyki-1750786173.html
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html
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политика, севастополь, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:16 19.09.2021
 
В Нижегородской области проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00

В Нижегородской области на выборах проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке
Подсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 12.00 третьего дня голосования превысила 31%, сообщили журналистам в облизбиркоме
"По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 31,96%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 31,57%", - сообщили в облизбиркоме.
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Кроме того, по состоянию на 12.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 85% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.
Как сообщили журналистам в Общественной палате Нижегородской области, существенных нарушений избирательного законодательства в регионе не отмечено. За два дня в Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 поступило около 50 обращений от избирателей и наблюдателей от региональных политических партий.
"Наши эксперты - юристы, представители регионального уполномоченного по правам человека, специалисты в области избирательного права - занимаются анализом всех полученных сообщений. В центре общественного наблюдения сами просматривают детали того, что происходило на указанных избирательных участках, при необходимости выезжают на конкретные участки в составе мобильных бригад", - рассказал руководитель центра общественного наблюдения Михаил Орлов.
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За два дня мобильные бригады, работающие в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Арзамасе, в городе Бор, в общей сложности выехали на избирательные участки более 180 раз, в том числе всего 4 раза – для детального анализа на месте нештатной ситуации. В остальных случаях это были консультативные посещения, направленные на то, чтобы еще раз проинструктировать наблюдателей и ответить на их вопросы, отметили в центре общественного наблюдения.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Так, на территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Оператор видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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