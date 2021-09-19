https://ria.ru/20210919/vybory-1750797191.html

В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму

В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму

Избирательный участок на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе открыл двери для голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:56

2021-09-19T14:56

2021-09-19T14:56

выборы в государственную думу

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госдума рф

аргентина

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БУЭНОС -АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Избирательный участок на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе открыл двери для голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Голосование будет продолжаться до 20.00. Из-за пандемии досрочное голосование не проводилось.На консульском учете в Аргентине состоит около 2 тысяч человек, но на выборы - в зависимости от их характера - обычно приходит от 200 до 500 человек.На участке соблюдаются все требования и протоколы на фоне коронавируса - социальная дистанция, измерение температуры, члены комиссии работают в масках, перчатках, для граждан предоставляют гели, спреи, одноразовые ручки.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750786748.html

аргентина

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в мире, госдума рф, аргентина