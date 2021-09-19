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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750797191.html
В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму
В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму
Избирательный участок на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе открыл двери для голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:56
2021-09-19T14:56
выборы в государственную думу
в мире
госдума рф
аргентина
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БУЭНОС -АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Избирательный участок на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе открыл двери для голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Голосование будет продолжаться до 20.00. Из-за пандемии досрочное голосование не проводилось.На консульском учете в Аргентине состоит около 2 тысяч человек, но на выборы - в зависимости от их характера - обычно приходит от 200 до 500 человек.На участке соблюдаются все требования и протоколы на фоне коронавируса - социальная дистанция, измерение температуры, члены комиссии работают в масках, перчатках, для граждан предоставляют гели, спреи, одноразовые ручки.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, госдума рф, аргентина
14:56 19.09.2021
 
В Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму

В посольстве в Буэнос-Айресе открылся участок для голосования на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БУЭНОС -АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Избирательный участок на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе открыл двери для голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование будет продолжаться до 20.00. Из-за пандемии досрочное голосование не проводилось.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 13:58Выборы в Государственную думу
В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
На консульском учете в Аргентине состоит около 2 тысяч человек, но на выборы - в зависимости от их характера - обычно приходит от 200 до 500 человек.
На участке соблюдаются все требования и протоколы на фоне коронавируса - социальная дистанция, измерение температуры, члены комиссии работают в масках, перчатках, для граждан предоставляют гели, спреи, одноразовые ручки.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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