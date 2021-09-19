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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750785481.html
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
Более 400 россиян, по данным на 12.00 по местному времени (13.00 мск), проголосовали на выборах в Госдуму во Франции, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:54
2021-09-19T14:44
выборы в государственную думу
в мире
париж
франция
госдума рф
россия
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 400 россиян, по данным на 12.00 по местному времени (13.00 мск), проголосовали на выборах в Госдуму во Франции, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ в Париже."По данным на 12.00 по французскому времени, в Париже проголосовали 270 человек, в Страсбурге - 64 человека, в Марселе - 40, в Вильфранш-сюр-Мер - 31", - сообщили в дипмиссии.В голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Париже принял участие глава дипмисии Алексей Мешков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, париж, франция, госдума рф, россия
13:54 19.09.2021 (обновлено: 14:44 19.09.2021)
 
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян

На выборах в Госдуму во Франции на 12:00 проголосовали более 400 россиян

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 400 россиян, по данным на 12.00 по местному времени (13.00 мск), проголосовали на выборах в Госдуму во Франции, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ в Париже.
"По данным на 12.00 по французскому времени, в Париже проголосовали 270 человек, в Страсбурге - 64 человека, в Марселе - 40, в Вильфранш-сюр-Мер - 31", - сообщили в дипмиссии.
Очереди россиян на избирательных участках в Абхазии, Франции и Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 13:30Выборы в Государственную думу
В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
В голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Париже принял участие глава дипмисии Алексей Мешков.
"Я рад, что достаточно большое количество россиян уже пришло. Хотя даже статистически их должно быть меньше, чем в предыдущие разы, потому что отрезали наших туристов. Потому что несмотря на все наши усилия, продолжают отказываться признавать (российскую вакцину от коронавируса) "Спутник V", - сказал посол журналистам.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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