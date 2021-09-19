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На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
Более 400 россиян, по данным на 12.00 по местному времени (13.00 мск), проголосовали на выборах в Госдуму во Франции, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:54
2021-09-19T13:54
2021-09-19T14:44
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 400 россиян, по данным на 12.00 по местному времени (13.00 мск), проголосовали на выборах в Госдуму во Франции, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ в Париже."По данным на 12.00 по французскому времени, в Париже проголосовали 270 человек, в Страсбурге - 64 человека, в Марселе - 40, в Вильфранш-сюр-Мер - 31", - сообщили в дипмиссии.В голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Париже принял участие глава дипмисии Алексей Мешков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, париж, франция, госдума рф, россия
13:54 19.09.2021 (обновлено: 14:44 19.09.2021)
На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
На выборах в Госдуму во Франции на 12:00 проголосовали более 400 россиян