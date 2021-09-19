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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750784668.html
Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели - РИА Новости, 19.09.2021
Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, все проходит спокойно, сообщила журналистам в воскресенье заместитель руководителя Общественного штаба,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:49
2021-09-19T13:49
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, все проходит спокойно, сообщила журналистам в воскресенье заместитель руководителя Общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова."Мы с вами работаем третий день, и третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьезных нарушений, что, конечно, не может не радовать. Выборы сегодня, по крайней мере, проходят спокойно, жалоб к настоящему времени не поступало. Были отмечены определённые моменты с участками - это отсутствие определённого проведения надомного голосования, но представители, всех партий, которые присутствовали, которые обращались с замечаниями, все склонны к тому, что выборы проходят достаточно чисто, открыто и ясно", - сказала Кириллова.Она выразила надежду, что такая же ситуация сохранится до вечера.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, мосгоризбирком
13:49 19.09.2021
 
Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели

Общественный штаб: жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве
Люди голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, все проходит спокойно, сообщила журналистам в воскресенье заместитель руководителя Общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова.
"Мы с вами работаем третий день, и третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьезных нарушений, что, конечно, не может не радовать. Выборы сегодня, по крайней мере, проходят спокойно, жалоб к настоящему времени не поступало. Были отмечены определённые моменты с участками - это отсутствие определённого проведения надомного голосования, но представители, всех партий, которые присутствовали, которые обращались с замечаниями, все склонны к тому, что выборы проходят достаточно чисто, открыто и ясно", - сказала Кириллова.
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18 сентября, 21:06Выборы в Государственную думу
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Она выразила надежду, что такая же ситуация сохранится до вечера.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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