https://ria.ru/20210919/vybory-1750782745.html

Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов

Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов

Около 90% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:35

2021-09-19T13:35

2021-09-19T13:35

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Около 90% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."В дистанционном электронном голосовании приняли участие около 90% - 88,37% принято бюллетеней, выдано 89,65% бюллетеней", - сказал представитель избиркома.Явка на избирательных участках в регионе, по данным на 12.00 мск, составила 31,54%.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года к 12.00 мск проголосовали 14,85% от числа избирателей. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.В регионе, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

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политика, курская область, госдума рф, россия