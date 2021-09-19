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Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:19
2021-09-19T13:19
2021-09-19T13:19
выборы в государственную думу
происшествия
нижегородская область
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.Наблюдатель почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. На помощь пришел росгвардеец, который охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность на участке."Росгвардеец совместно с полицейским, находившимся на участке, оперативно оказали первую доврачебную помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. До приезда медиков сотрудники находились рядом с гражданином", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает - он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Нижегородской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.
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происшествия, нижегородская область, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке