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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750780085.html
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:19
2021-09-19T13:19
выборы в государственную думу
происшествия
нижегородская область
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.Наблюдатель почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. На помощь пришел росгвардеец, который охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность на участке."Росгвардеец совместно с полицейским, находившимся на участке, оперативно оказали первую доврачебную помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. До приезда медиков сотрудники находились рядом с гражданином", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает - он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Нижегородской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.
https://ria.ru/20210811/turist-1745356761.html
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происшествия, нижегородская область, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:19 19.09.2021
 
Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах

Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
Избиратель голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Наблюдатель почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. На помощь пришел росгвардеец, который охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность на участке.
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"Росгвардеец совместно с полицейским, находившимся на участке, оперативно оказали первую доврачебную помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. До приезда медиков сотрудники находились рядом с гражданином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает - он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Нижегородской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.
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Выборы в Государственную думуПроисшествияНижегородская областьГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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