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Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах

Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:19

2021-09-19T13:19

2021-09-19T13:19

выборы в государственную думу

происшествия

нижегородская область

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Тарабарин оказал помощь потерявшему сознание наблюдателю на избирательном участке в городе Павлово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.Наблюдатель почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. На помощь пришел росгвардеец, который охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность на участке."Росгвардеец совместно с полицейским, находившимся на участке, оперативно оказали первую доврачебную помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи. До приезда медиков сотрудники находились рядом с гражданином", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает - он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Нижегородской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.

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происшествия, нижегородская область, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)