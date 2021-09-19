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Главу УИК на Ставрополье, где закрыли камеру наблюдения, уволят

Главу УИК на Ставрополье, где закрыли камеру наблюдения, уволят - РИА Новости, 19.09.2021

Главу УИК на Ставрополье, где закрыли камеру наблюдения, уволят

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала уволить председателя участковой комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:59

2021-09-19T12:59

2021-09-19T13:13

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общество

пятигорск

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала уволить председателя участковой комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками.Согласно показанной в ЦИК видеозаписи, на УИК 1085 Пятигорска в ночное время в помещении, где находятся сейфы с бюллетенями, находились люди, а камеру, направленную на сейфы, закрыли тряпкой. Памфилова назвала это верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности."Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что ещё надо делать... Немедленно надо, немедленно принимать решение, уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и будем тщательно за этим следить", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750774215.html

пятигорск

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общество, пятигорск, цик рф, элла памфилова