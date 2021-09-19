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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750771637.html
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2021
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:38
выборы в государственную думу
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
россия
в мире
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель "устроить хайп", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью - устроить хайп", - заявил он на брифинге в Центризбиркоме.По словам Косачева, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России."Мы считаем это вмешательством в наши внутренние дела", - сказал он.
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бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, россия, в мире, константин косачев, совет федерации рф
12:27 19.09.2021 (обновлено: 12:38 19.09.2021)
 
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал позицию БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму вмешательством

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель "устроить хайп", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью - устроить хайп", - заявил он на брифинге в Центризбиркоме.
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8 сентября, 13:29Выборы в Государственную думу
Матвиенко назвала отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей самоуправством
По словам Косачева, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России.
"Мы считаем это вмешательством в наши внутренние дела", - сказал он.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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