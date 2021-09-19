https://ria.ru/20210919/vybory-1750771637.html

Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ

Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2021

Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ

Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:27

2021-09-19T12:27

2021-09-19T12:38

выборы в государственную думу

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

россия

в мире

константин косачев

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492652_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_bbc813e08e972469f967939d57c8134d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель "устроить хайп", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью - устроить хайп", - заявил он на брифинге в Центризбиркоме.По словам Косачева, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России."Мы считаем это вмешательством в наши внутренние дела", - сказал он.

https://ria.ru/20210908/matvenko-1749171304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, россия, в мире, константин косачев, совет федерации рф