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Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2021
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:27
2021-09-19T12:38
выборы в государственную думу
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
россия
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константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Позиция БДИПЧ ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель "устроить хайп", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью - устроить хайп", - заявил он на брифинге в Центризбиркоме.По словам Косачева, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России."Мы считаем это вмешательством в наши внутренние дела", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, россия, в мире, константин косачев, совет федерации рф
12:27 19.09.2021 (обновлено: 12:38 19.09.2021)
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал позицию БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму вмешательством