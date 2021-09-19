Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магадане
Избирательные участки на выборах в Госдуму закрылись на Сахалине и в Магадане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 (12.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.
По последним данным на 18.00 (10.00 мск), явка на выборах в Сахалинской области составила 37,28%. На предыдущих выборах в Государственную думу 2016 года явка на это же время составила 32,45% избирателей.
В Магаданской области ровно в 20.00 (12.00 мск) закрылись избирательные участки, по данным на 18.00 (10.00 мск) воскресенья, за три дня в регионе проголосовал почти 41% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
"Окончательные цифры по явке будут уже ночью. А последние на 18.00 проголосовало 42 тысячи жителей, это 41% избирателей. Если сравнивать с трехдневным голосованием в прошлом году, то тогда явка на это время составила 38%. Существенных нарушений не было. Особенно активно голосовали колымские поселки, что традиционно для региона. Особенно организованно процесс шел на золотодобывающих рудниках в Тенькинском округе, где фактически в выборах приняли участие все работники", - рассказал Жуков.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.