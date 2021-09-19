https://ria.ru/20210919/vybory-1750768848.html

Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магадане

Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магадане - РИА Новости, 19.09.2021

Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магадане

Избирательные участки закрылись в 20.00 (12.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:03

2021-09-19T12:03

2021-09-19T12:03

выборы в государственную думу

политика

сахалинская область

магаданская область

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712587_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_325e06556da666745ff2606ed9683dee.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 (12.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.По последним данным на 18.00 (10.00 мск), явка на выборах в Сахалинской области составила 37,28%. На предыдущих выборах в Государственную думу 2016 года явка на это же время составила 32,45% избирателей.В Магаданской области ровно в 20.00 (12.00 мск) закрылись избирательные участки, по данным на 18.00 (10.00 мск) воскресенья, за три дня в регионе проголосовал почти 41% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750759355.html

сахалинская область

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сахалинская область, магаданская область, госдума рф, яблоко, коммунисты россии