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Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов
Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов - РИА Новости, 19.09.2021
Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов
Атак на систему онлайн-голосования в Москве в воскресенье нет, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:26
2021-09-19T11:26
2021-09-19T11:26
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атак на систему онлайн-голосования в Москве в воскресенье нет, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Атак нет", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, фиксируются ли атаки на систему ДЭГ в воскресенье.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов
Глава штаба по наблюдению Венедиктов: атак на систему онлайн-голосования в Москве нет