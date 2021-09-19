https://ria.ru/20210919/vybory-1750762853.html

Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов

Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов - РИА Новости, 19.09.2021

Атак на систему онлайн-голосования в Москве нет, сообщил Венедиктов

Атак на систему онлайн-голосования в Москве в воскресенье нет, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:26

2021-09-19T11:26

2021-09-19T11:26

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атак на систему онлайн-голосования в Москве в воскресенье нет, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Атак нет", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, фиксируются ли атаки на систему ДЭГ в воскресенье.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/vybory-1750762432.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия