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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750758348.html
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента
Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:58
2021-09-19T10:58
выборы в государственную думу
политика
белогорск
амурская область
госдума рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области."Проголосовали на 15.00 (09.00 мск) 19 сентября 35,06% избирателей, это 214 557 человек", - сообщили в избиркоме.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%.В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на три часа дня (09. 00 мск) составила 30,62%.Кроме думских выборов, в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и еще 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
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политика, белогорск, амурская область, госдума рф
10:58 19.09.2021
 
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента

Явка на выборах в Госдуму в Приамурье к 15:00 составила 35,06 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области.
"Проголосовали на 15.00 (09.00 мск) 19 сентября 35,06% избирателей, это 214 557 человек", - сообщили в избиркоме.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
10:52Выборы в Государственную думу
Губернатор Костромской области проголосовал на выборах в Госдуму
Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%.
В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на три часа дня (09. 00 мск) составила 30,62%.
Кроме думских выборов, в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и еще 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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