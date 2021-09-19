https://ria.ru/20210919/vybory-1750758348.html

Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента

Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента

Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:58

2021-09-19T10:58

2021-09-19T10:58

выборы в государственную думу

политика

белогорск

амурская область

госдума рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области."Проголосовали на 15.00 (09.00 мск) 19 сентября 35,06% избирателей, это 214 557 человек", - сообщили в избиркоме.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%.В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на три часа дня (09. 00 мск) составила 30,62%.Кроме думских выборов, в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и еще 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.

https://ria.ru/20210919/sitnikov-1750757370.html

белогорск

амурская область

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политика, белогорск, амурская область, госдума рф