https://ria.ru/20210919/vybory-1750758348.html
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента
Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:58
2021-09-19T10:58
2021-09-19T10:58
выборы в государственную думу
политика
белогорск
амурская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659747_0:0:3368:1896_1920x0_80_0_0_81af68cc0aae74942c377dc672f64664.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Более 35% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (09.00 мск) 19 сентября, сообщили РИА Новости в избиркоме Амурской области."Проголосовали на 15.00 (09.00 мск) 19 сентября 35,06% избирателей, это 214 557 человек", - сообщили в избиркоме.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%.В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на три часа дня (09. 00 мск) составила 30,62%.Кроме думских выборов, в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и еще 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
https://ria.ru/20210919/sitnikov-1750757370.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659747_637:0:3368:2048_1920x0_80_0_0_1c3e3802ab6e0a22cb826b1acf2fc77f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белогорск, амурская область, госдума рф
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье составила 35,06 процента
Явка на выборах в Госдуму в Приамурье к 15:00 составила 35,06 процента