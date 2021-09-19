09:23 19.09.2021 (обновлено: 09:44 19.09.2021)
Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила 28,48%
Явка на выборах в Подмосковье на конец дня субботы составила 28,48 процента
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу и Московскую областную думу в Московской области составила 28,48% на 20.00 18 сентября, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
"На вчерашний день, на окончание дня на 20.00... проголосовало 1 681 388 человек, что составляет 28,48%" , - сообщил Березкин.
Березкин отметил, что сегодня открыты временные избирательные участки: в больницах - 35 участков, СИЗО - 11, в аэропортах - 3 участка, один участок в войсковой части в Астане. Также семь участков открыты на Байконуре, дополнительные избирательные участки открыты в Казахстане, Германии и Болгарии.
"Что касается Избирательной комиссии в Московской области, к нам поступило 13 обращений и жалоб, 21 обращение поступило в территориальную комиссию, 287 - в участковую избирательную комиссию. По всем этим обращениям и жалобам ведётся работа. В основном это все-таки технические нарушения, которые можно исправить и были исправлены непосредственно после подачи таких заявлений", - рассказал Березкин.
Председатель Мособлизбиркома отметил, что лидирующими являются Орехово-Зуевский, Коломенский и Балашихинский округ. Они прошли 30-процентный порог по явке.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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