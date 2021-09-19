https://ria.ru/20210919/vybory-1750747840.html

Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила 28,48%

Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила 28,48% - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила 28,48%

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу и Московскую областную думу в Московской области составила 28,48% на 20.00 18 сентября, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:23

2021-09-19T09:23

2021-09-19T09:44

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

болгария

байконур (город)

московская областная дума

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу и Московскую областную думу в Московской области составила 28,48% на 20.00 18 сентября, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."На вчерашний день, на окончание дня на 20.00... проголосовало 1 681 388 человек, что составляет 28,48%" , - сообщил Березкин.Березкин отметил, что сегодня открыты временные избирательные участки: в больницах - 35 участков, СИЗО - 11, в аэропортах - 3 участка, один участок в войсковой части в Астане. Также семь участков открыты на Байконуре, дополнительные избирательные участки открыты в Казахстане, Германии и Болгарии.Председатель Мособлизбиркома отметил, что лидирующими являются Орехово-Зуевский, Коломенский и Балашихинский округ. Они прошли 30-процентный порог по явке.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750749223.html

московская область (подмосковье)

болгария

байконур (город)

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политика, московская область (подмосковье), болгария, байконур (город), московская областная дума, госдума рф