https://ria.ru/20210919/vybory-1750742606.html

В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей

В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей

За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Самарской области проголосовали 26,63% избирателей, сообщил в воскресенье журналистам председатель... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:13

2021-09-19T08:13

2021-09-19T08:13

выборы в государственную думу

политика

самарская область

госдума рф

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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Самарской области проголосовали 26,63% избирателей, сообщил в воскресенье журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев."Общая явка по итогам двух дней составила 26,63%. Это более 640 тысяч наших избирателей, которые реализовали свое право", - сказал Михеев.Он добавил, что за два дня в избирательную комиссию Самарской области поступило четыре обращения от граждан, касающихся процедуры проведения выборов, все они находятся на рассмотрении. Еще 71 обращение поступило в территориальные избирательные комиссии, по 15 из ним процедурные нарушения подтвердились, они были исправлены на месте.В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750742267.html

самарская область

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политика, самарская область, госдума рф