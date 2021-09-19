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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750742606.html
В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей
В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей
За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Самарской области проголосовали 26,63% избирателей, сообщил в воскресенье журналистам председатель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:13
2021-09-19T08:13
выборы в государственную думу
политика
самарская область
госдума рф
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Самарской области проголосовали 26,63% избирателей, сообщил в воскресенье журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев."Общая явка по итогам двух дней составила 26,63%. Это более 640 тысяч наших избирателей, которые реализовали свое право", - сказал Михеев.Он добавил, что за два дня в избирательную комиссию Самарской области поступило четыре обращения от граждан, касающихся процедуры проведения выборов, все они находятся на рассмотрении. Еще 71 обращение поступило в территориальные избирательные комиссии, по 15 из ним процедурные нарушения подтвердились, они были исправлены на месте.В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
https://ria.ru/20210919/yavka-1750742267.html
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политика, самарская область, госдума рф
08:13 19.09.2021
 
В Самарской области за два дня проголосовали 26,63 процента избирателей

В Самарской области за два дня выборов проголосовали более 640 тысяч избирателей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Самарской области проголосовали 26,63% избирателей, сообщил в воскресенье журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.
"Общая явка по итогам двух дней составила 26,63%. Это более 640 тысяч наших избирателей, которые реализовали свое право", - сказал Михеев.
Сотрудник участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Он добавил, что за два дня в избирательную комиссию Самарской области поступило четыре обращения от граждан, касающихся процедуры проведения выборов, все они находятся на рассмотрении. Еще 71 обращение поступило в территориальные избирательные комиссии, по 15 из ним процедурные нарушения подтвердились, они были исправлены на месте.
В Самарской области проходят одновременно выборы в Госдуму и региональный парламент.
По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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