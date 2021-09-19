Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Ивановской области Воскресенский проголосовал на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, сообщает правительство региона.
"В 8 часов утра 19 сентября в Ивановской области стартовал финальный день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации VIII созыва. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с супругой Светланой Дрыгой проголосовали на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново", - говорится в сообщении.
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По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, а также две муниципальные избирательные кампании. По информации избирательной комиссии Ивановской области, в списки избирателей для голосования на территории региона включено 787 430 человек, работают 754 участковые избирательные комиссии.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.