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Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Ивановской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, сообщает правительство... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:12

2021-09-19T11:12

2021-09-19T11:12

выборы в государственную думу

политика

ивановская область

станислав воскресенский

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, сообщает правительство региона."В 8 часов утра 19 сентября в Ивановской области стартовал финальный день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации VIII созыва. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с супругой Светланой Дрыгой проголосовали на избирательном участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, а также две муниципальные избирательные кампании. По информации избирательной комиссии Ивановской области, в списки избирателей для голосования на территории региона включено 787 430 человек, работают 754 участковые избирательные комиссии.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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ивановская область

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политика, ивановская область, станислав воскресенский, госдума рф